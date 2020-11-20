Минстрой намерен запретить строительство апартаментов в России.

При этом, по словам замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина жилой статус уже возведенных объектов будет законодательно утвержден. Выступая в Совете Федерации он сказал, что уже построенные объекты попадут под амнистию и будут учтены в общем объеме ввода жилья. Апартаменты относится к нежилым помещениям, однако де-факто часто используются как жилье. В законах они приравниваются к коммерческой недвижимости. Поэтому к апартаментам применяются повышенные тарифы ЖКХ и налоговые ставки, что делает дороже обслуживание этого вида недвижимости.
2020-11-20T04:08:15+03:00
2020-11-20T04:08:19+03:00
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04:08, 20 ноября 2020
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