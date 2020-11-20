Минстрой намерен запретить строительство апартаментов в России.

При этом, по словам замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина жилой статус уже возведенных объектов будет законодательно утвержден. Выступая в Совете Федерации он сказал, что уже построенные объекты попадут под амнистию и будут учтены в общем объеме ввода жилья. Апартаменты относится к нежилым помещениям, однако де-факто часто используются как жилье. В законах они приравниваются к коммерческой недвижимости. Поэтому к апартаментам применяются повышенные тарифы ЖКХ и налоговые ставки, что делает дороже обслуживание этого вида недвижимости.