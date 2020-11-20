Администрация Трампа не поддерживает введение в стране общенационального карантина из-за коронавируса.

Как заявил вице-президентСША Майк Пенс, власти также не поддерживают закрытие школ. В то же время, по его словам, администрация «готова поддержать конкретные ограничительные меры на местах», которые могут быть приняты в случае необходимости.
2020-11-20T04:06:50+03:00
2020-11-20T04:06:54+03:00
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04:06, 20 ноября 2020
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