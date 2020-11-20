Саммит ЕС не смог преодолеть вето Венгрии и Польши на семилетний бюджет сообщества.

Не утвержденным остался и план восстановления экономики после пандемии. Проект бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы превышает 1 трлн евро, восстановительный план оценивается в 750 млрд. Теперь лидеры ЕС либо созовут отдельный саммит для решения вопроса о семилетнем бюджете, либо эта тема станет ключевой на плановом саммите сообщества 11-12 декабря.
2020-11-20T04:05:32+03:00
2020-11-20T04:05:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2744822-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:05, 20 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Именно в результате этого соглашения у армянского народа есть шанс обрести суверенитет Чтобы у Армении было не правительство, которое полностью контролируется Вашингтоном или Парижем, не правительство, которое контролируется Москвой, а возможность – не могу сказать, что это так и будет, – но это возможность…