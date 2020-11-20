Саммит ЕС не смог преодолеть вето Венгрии и Польши на семилетний бюджет сообщества.

Не утвержденным остался и план восстановления экономики после пандемии. Проект бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы превышает 1 трлн евро, восстановительный план оценивается в 750 млрд. Теперь лидеры ЕС либо созовут отдельный саммит для решения вопроса о семилетнем бюджете, либо эта тема станет ключевой на плановом саммите сообщества 11-12 декабря.