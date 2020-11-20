Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иск в Басманный суд к трем изданиям.

Он требует от «Ведомостей», Forbes и «Собеседника» удалить побликации о себе. Поводом стала статья в «Ведомостях» от 2017 года с заголовком «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень». Сенатор считает, что публикация порочит его деловую репутацию. Летом Керимов пытался судиться с изданиями, но в Гагаринском суде Москвы иски вернули по причине неподсудности данному конкретному суду. Четвертым ответчиком, как пишут «Ведомости» стала Наринэ Давыдова, которая разместила в ФБ прямые ссылки на эти публикации. Керимов требует с «Ведомостей», «Собеседника» и Forbes по 50 тыс. руб. моральной компенсации, с Давыдовой — 10 тыс. руб.
2020-11-20T04:04:13+03:00
2020-11-20T04:04:18+03:00
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04:04, 20 ноября 2020
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