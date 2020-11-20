Прощание с Романом Виктюком во Львове состоится 23 ноября.

Об этом в ФБ сообщила племянница режиссера Екатерина Виктюк. По ее словам, гражданская панихида начнется в помещении Первого театра в полдень. Похоронят Романа Виктюка на Лычаковском кладбище в семейном склепе. Роман Виктюк умер в Москве 17 ноября на 85 году жизни. Сегодня с режиссером постятся в Москве.