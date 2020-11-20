Суд в Санкт-Петербурга приостановил на 15 суток ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок».

Как сказано в постановлении — из-за нарушений эпидемиологических ограничений. Как передает т/к «Дождь», к делу приобщили протокол Роспотребнадзора и заявление противника ЛГБТ Тимура Булатова. Защита в суде все обвинения отрицала и представила графики уборки и проветривания помещения и документы, подтверждающие покупку инфракрасного термометра и средств защиты. 12 ноября на открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» пришла полиция и сотрудники Роспотребнадзора. Они заблокировали вход в помещение и составили протоколы о нарушении режима изоляции и запрете деятельности кинофестиваля. Киносмотру несколько лет подряд противостоит депутат Виталий Милонов.
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