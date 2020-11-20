Главы МИД ЕС договорились ввести новый пакет санкций в отношении Белоруссии.

По сведениям Reuters, помимо высокопоставленных чиновников ограничительные меры могут распространить на организации, которые финансируют Александра Лукашенко. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что следующий раунд санкций ЕС затронет в том числе предпринимателей и компании. В начале октября Евросоюз ввел первые санкции в отношении Белоруссии из-за фальсификаций на выборах президента и жестких разгонов акций протеста. Сейчас в санкционные списки ЕС входят 55 человек, в том числе Александр Лукашенко. Им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках подлежат заморозке.
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