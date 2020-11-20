Джо Байден определился с кандидатурой министра финансов в свое администрации.

Назвать кандидата он пообещал перед, либо сразу после Дня благодарения", который отмечается в США 26 ноября. По оценкам ведущих американских СМИ, Байден избран следующим президентом США. Дональд Трамп своего поражения на выборах до сих пор не признал. Байден допустил, что подаст иск к нынешней администрации в связи с тем, что его не признали избранным президентом.