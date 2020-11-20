Венгрия и Польша заблокировали проект семилетнего бюджета ЕС в размере 1,8 трлн евро.

По сведениям Reuters, в финансовом плане Евросоюза, включающем большие антикризисные субсидии, прописан механизм контроля за соблюдением принципов верховенства права в странах сообщества. Венгрия и Польша отказались одобрить этот инструмент, поскольку он может лишить их части средств, выделенных на восстановление экономики. В проекте бюджета размер антикризисных субсидий для стран ЕС, пострадавших от коронавируса, составляет 750 млн.