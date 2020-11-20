5 человек пострадали в результате нападения неизвестного с холодным оружием в германском Оберхаузене.

По данным полиции, злоумышленник схвачен. Во время задержания он получил ранения и госпитализирован в отделение интенсивной терапии. О его личности пока не сообщается. Журнал «Шпигель» со ссылкой на местную полицию сообщает, что речь может идти о бытовом конфликте. Обстоятельства нападения полиция не раскрывает. Пострадавшие с колото-резаными ранами доставлены в больницу.
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