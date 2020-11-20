Суд в Волгограде арестовал троих местных жителей, отрицающих распад СССР.

Их подозревают у участии в экстремистской организации. В сообщении суда ее название не раскрывается. Между тем, как пишет местное интернет издание «Высота 102», речь идет о запрещенном в России «Союзе Славянских Сил Руси» (или «СССР»). По версии следствия, участники организации пропагандировали, что Российская Федерация — это не государство, а также призывали к отрицанию действующих законов и « противодействию деятельности органов власти всех уровней».