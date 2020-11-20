Аудитору Счетной палаты Михаилу Меню запрещено покидать дом, за исключением двухчасовых прогулок.

Это подразумевает мера пресечения, избранная ему судом. Меню также нельзя общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернететом. Меня обвиняют в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, которую он возглавлял в 2005-2013 годы. Мень свою вину не признаёт.