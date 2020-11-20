Белый дом не поддержал идею закрытия школ из-за коронавируса в США.

Как заявил вице-президент Майкл Пенс, федеральные власти также выступают против повторного введения в США жестких карантинных мер на национальном уровне. Между тем, наиболее уязвимые категории американских граждан начнут вакцинацию от коронавируса в конце декабря. Это пообещал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. В США, по информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 11,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 250 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
Самое обсуждаемое
В Петербурге полиция начала проверку из-за порванного портрета президента Владимира Путина Суть конфликта в том, что совет муниципального образования вешал на стену портрет поэта Александра Пушкина, а администрация сразу после окончания мероприятия меняла его на портрет президента Владимира Путина…
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…