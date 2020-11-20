Белый дом не поддержал идею закрытия школ из-за коронавируса в США.

Как заявил вице-президент Майкл Пенс, федеральные власти также выступают против повторного введения в США жестких карантинных мер на национальном уровне. Между тем, наиболее уязвимые категории американских граждан начнут вакцинацию от коронавируса в конце декабря. Это пообещал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. В США, по информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 11,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 250 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.