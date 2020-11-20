Вакцины от коронавируса от трех компаний могут зарегистрировать в ЕС до конца года.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, речь идет о таких разработчиках как «Бионтек», «Пфайзер» и «Модерна». По итогам онлайн саммита ЕС она сказала, что что в самом начале регистрация вакцин будет «условной» и позволит использовать их для людей из группы риска. Затем будет принято решение о подтверждении регистрации вакцин и их массовом обороте. Председатель Евросовета Шарль Мишель отметил в свою очередь, что страны – члены Евросоюза должны ускорить подготовку к всеобъемлющему доступу к вакцине на национальном уровне.