Неизвестный ранил холодным оружием несколько человек в немецком Оберхаузене.

Как пишет местная пресса, нападавший задержан. Во время задержания он получил ранения и был госпитализирован. Установлена ли его личность, пока неизвестно. Вид оружия также не уточняется. Пострадавшие с колото-резаными ранами доставлены в больницу. Полиция Оберхаузена запросила подкрепление из соседнего Эссена для проведения расследования.