Вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в ЕС в декабре или в начале сл. года.

Тогда же начнется и вакцинация. Такой прогноз по итогам видеоконференции с членами Совета ЕС дала канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, в настоящее время Еврокомиссия ведет переговоры с американскими и европейскими разработчиками вакцин.