МГУ выделит 30 млн руб. студентам в связи с переходом на дистанционное обучение.

Как передает РИА, соответствующий приказ подписал ректор ВУЗа Виктор Садовничий. Университет единовременно выплатит по 10 тыс. руб. студентам, в том числе обучающимся по платным программам. Ранее Telegram-канал «Первый университетский» сообщил, что студенты-контрактники МГУ, решили подать в суд иск с требованием пересмотреть расценки на обучение в связи с переходом на дистанционное образование. Их поддержала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Самое обсуждаемое
В Петербурге полиция начала проверку из-за порванного портрета президента Владимира Путина Суть конфликта в том, что совет муниципального образования вешал на стену портрет поэта Александра Пушкина, а администрация сразу после окончания мероприятия меняла его на портрет президента Владимира Путина…
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…