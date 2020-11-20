МГУ выделит 30 млн руб. студентам в связи с переходом на дистанционное обучение.

Как передает РИА, соответствующий приказ подписал ректор ВУЗа Виктор Садовничий. Университет единовременно выплатит по 10 тыс. руб. студентам, в том числе обучающимся по платным программам. Ранее Telegram-канал «Первый университетский» сообщил, что студенты-контрактники МГУ, решили подать в суд иск с требованием пересмотреть расценки на обучение в связи с переходом на дистанционное образование. Их поддержала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.