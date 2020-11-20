В Белоруссии задержана журналистка крупнейшего информресурса страны Tut.by Катерина Борисевич.

По сведениям самого агантства, люди штатском и в масках доставили Борисевич в СИЗО КГБ. Дочь журналистки рассказала, что в квартире семьи прошел обыск, силовики забрали ноутбук. Tut.by связывает задержание своей сотрудницы с подготовкой ею материала о гибели Романа Бондаренко, который умер 12 ноября вскоре после задержания в Минске. Журналистка утверждает, что вопреки официальной версии властей, он не был пьян перед смертью. Бондаренко умер после того, как его жестоко избили неизвестные в гражданском, действующие, предположительно, при поддержке силовиков. Накануне Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача, сообщившего Tut.by о результатах медосвидетельствования Бондаренко. Врач также задержан.