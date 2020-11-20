Во Владимирской области задержан подозреваемый в похищении 7-летнего ребенка.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, это 26-летний местный житель. В его частном доме и обнаружен пропавший мальчик. Ребенок уже передан родителям. Задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы. Мальчик пропал 28 сентября, возвращаясь из школы.