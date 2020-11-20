В Москве сегодня простятся с режиссёром Романом Виктюком

Народный артист России и Украины умер во вторник в возрасте 84-х лет.

Прощание с Романом Григорьевичем пройдёт в его театре на Стромынке. Церемония начнется в 11 утра и продлится до 15-ти часов. Роман Виктюк поставил более двухсот спектаклей в России и других странах. Самый известный — «Служанки» по пьесе Жана Жене, впервые показанный в Сатириконе в 88-м году. С этим спектаклем, в котором все роли играют мужчины, режиссер объездил десятки стран. А ещё — Мадам Баттерфляй, которым в 91-м открылся театр Виктюка, Мастер и Маргарита, Последняя любовь Дон Жуана и многие другие. Хулиганские и эпатажные постановки Виктюка очаровывали зрителей искренним обаянием. Режиссер уникален тем, что создал ни на что не похожий театр, отмечают его коллеги. Роман Григорьевич родился во Львове в 1936-м году в семье учителей. Позже переехал в Москву, где закончил ГИТИС. С середины 70-х ставил спектакли в Театре Моссовета, МХАТе и других. В советское время несколько постановок Виктюка, в том числе по пьесам Александра Вампилова и Людмилы Петрушевской были запрещены. Позже Виктюк, рассказывая о работе в СССР, говорил, что принципиально не ставил спектаклей, которые бы обслуживали систему».

Романа Виктюка согласно его завещанию похоронят на родине во Львове в семейном склепе. Гроб с телом режиссёра завтра отправят на Украину.