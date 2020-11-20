Штаб Дональда Трампа, как передает агентство Reuters, отзывает иск по результатам выборов в Мичигане

Об этом сообщил адвокат президента США Рудольф Джулиани. Он утверждает, что достигнута цель, которой добивался штаб Трампа, а именно – остановлена сертификация результатов выборов в округе Уэйн до тех пор, пока жители не смогут убедиться, что каждый законный голос был подсчитан. В этот округ с населением почти 2 миллиона человек входит и Детройт, где голосуют преимущественно за демократов. По данным ведущих СМИ, Джо Байден победил в Мичигане с отрывом от Трампа более чем 150 тысяч голосов. Трамп по-прежнему не признает свое поражение на президентских выборах.
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