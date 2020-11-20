Студенты МГУ направят иск к университету в суд – они требуют скидку на обучения из-за перехода на дистанционку

Студенты МГУ сегодня, как ожидается, направят иск к университету в суд – они требуют скидку на обучения из-за перехода на дистанционку.

Стоимость обучение в МГУ варьируется от 200 до почти 600 тысяч рублей за год в зависимости от программы. В договорах студентов, получающих образование на платной основе, сказано, что обучение должно быть очным, а это невозможно в условиях введенных в Москве ограничений. В связи с этим в Никулинский суд сегодня должен поступить коллективный иск с требованием обязать МГУ частично вернуть уже выплаченные за весенний и осенний семестр деньги. Ответчиком выступает МГУ, а Минобрнауки и правительство РФ указаны в нем в качестве третьей стороны.

К иску присоединились более двадцати студентов-контрактников. Они подчеркивают, что из-за перехода на дистанционный формат качество учебного процесса «снизилось в разы»: они не могли посещать лекции, пользоваться библиотекой, были лишены личного контакта с преподавателями, был закрыт доступ к научно-исследовательскому оборудованию. Да и сам процесс обучения в онлайне часто проходил со сбоями, преподаватели были не готовы к такому формату. Всего в вузе учится почти 40 тысяч человек, пятая часть из них – на платной основе.

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова ранее согласилась с тем, что студенты вправе просить о перерасчете при переводе на дистанционное обучение.