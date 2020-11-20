Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 77 пациентов с коронавирусом – это максимум с конца мая. Число жертв пандемии в Москве, по данным штаба, достигло почти 8160. Накануне в столице было подтверждено 6438 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.