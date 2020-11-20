Евросоюз готовит новый пакет санкций против властей и организаций Белоруссии

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель:

«Мы договорились приступить к подготовке следующего раунда санкций в ответ на жестокость властей и в поддержку демократических прав белорусского народа. Но эти санкции должны быть применены не только к физическим лицам, но и к учреждениям, предпринимателям и фирмам. И теперь мы должны перейти к, возможно, более чувствительным вопросам, а именно к санкциям против фирм, которые повлияют на развитие нормальной экономической деятельности».

Жозеп Боррель подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы новые ограничительные меры были введены как можно скорее.