Лауреатом Букеровской премии стал шотландский писатель Дуглас Стюарт с дебютным романом «Шагги Бейн»

В романе, основанном на детских воспоминаниях писателя, рассказывается история ребенка, который растет в неблагополучном районе Глазго 1980-х годов. О решении жюри было объявлено этим вечером на торжественной церемонии присуждения в Лондоне одной из самых престижных наград в области литературы на английском языке.