В России призвали ЮНЕСКО защитить христианские памятники в Нагорном Карабахе

Открытое письмо подписали более 80 человек. Среди них — музыкант Борис Гребенщиков, дирижер и скрипач Владимир Спиваков, дирижер Теодор Курентзис, режиссеры Александр Сокуров, Алексей Герман-младший, писатель Захар Прилепин, гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян, пишет издание «Медуза». Авторы обращения считают, что после завершения боев в Нагорном Карабахе памятники культуры могут быть разрушены.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал, что христианские храмы и памятники на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку, будут охраняться государством.