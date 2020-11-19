Минздрав Дании считает, что мутировавший коронавирус, который был обнаружен у норок, скорее всего, исчез

Как передает агентство Reuters, такой вывод ведомство сделало на основании оценок одного из научно-исследовательских институтов. В министерстве здравоохранения Дании отметили, что в стране не фиксировались случаи заражения мутировавшим коронавирусом с 15 сентября.

Накануне датские власти сообщили, что все норки, зараженные коронавирусом, убиты. В управлении ветеринарии и пищевых продуктов пояснили, что это сделали почти на 300 фермах из 1100. До этого в правительстве собирались убить всех норок, а их в Дании, по разным данным, от 12 до 17 миллионов.