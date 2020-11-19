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23:02, 19 ноября 2020

В Великобритании, по данным исследования, чаще всего люди инфицируются коронавирусом в супермаркетах

Об этом говорится в докладе Национальной статистической службы. В нем говорится, что 18% из почти 130 тысяч человек скорее всего заразились в продовольственных магазинах, которые не закрывались ни в марте во время первого карантина, ни сейчас. Еще почти 13% в случаях инфицирования произошли в средних школах, около 10% в начальных учебных заведениях, и порядка 4% в британских больницах, — передает ТАСС.



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