В Великобритании, по данным исследования, чаще всего люди инфицируются коронавирусом в супермаркетах

Об этом говорится в докладе Национальной статистической службы. В нем говорится, что 18% из почти 130 тысяч человек скорее всего заразились в продовольственных магазинах, которые не закрывались ни в марте во время первого карантина, ни сейчас. Еще почти 13% в случаях инфицирования произошли в средних школах, около 10% в начальных учебных заведениях, и порядка 4% в британских больницах, — передает ТАСС.