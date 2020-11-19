В Великобритании, по данным исследования, чаще всего люди инфицируются коронавирусом в супермаркетах

Об этом говорится в докладе Национальной статистической службы. В нем говорится, что 18% из почти 130 тысяч человек скорее всего заразились в продовольственных магазинах, которые не закрывались ни в марте во время первого карантина, ни сейчас. Еще почти 13% в случаях инфицирования произошли в средних школах, около 10% в начальных учебных заведениях, и порядка 4% в британских больницах, — передает ТАСС.
Самое обсуждаемое
В Петербурге полиция начала проверку из-за порванного портрета президента Владимира Путина Суть конфликта в том, что совет муниципального образования вешал на стену портрет поэта Александра Пушкина, а администрация сразу после окончания мероприятия меняла его на портрет президента Владимира Путина…
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…