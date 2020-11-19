VTimes: В аптеках Москвы пропал еще один препарат, который порекомендовали для лечения COVID

Это противовоспалительный метилпреднизолон, который назначается для постоянного приема при большом количестве заболеваний – от ревматоидного артрита и бронхиальной астмы до рака и гепатита. Возникший дефицит подтверждает и центр «Ревмо-COVID», который занимается поддержкой пациентов с ревматизмом в период пандемии COVID-19.

Как пишет РБК, в центре отметили, что резкая отмена препарата грозит пациентам не только обострениями основных заболеваний, но и тяжелыми поражениями внутренних органов, в ряде случаев несовместимыми с жизнью.