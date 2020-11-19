Книга Барака Обамы установила рекорд продаж среди мемуаров бывших президентов США

Как пишет The Guardian, за сутки были реализованы почти 900 тысяч экземпляров. Для сравнения, в первые сутки продаж книга Билла Клинтона «Моя жизнь» разошлась в количестве 400 тысяч экземпляров, а книга Джорджа Буша-младшего «Поворотные моменты» — в количестве двухсот тысяч. Сообщалось, что издательство книги «Земля обетованная» заплатило Бараку Обаме за мемуары рекордный в истории аванс – 65 миллионов долларов.