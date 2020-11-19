Евросоюз собирается к 2030 году увеличить мощность морской ветрогенерации в 5 раз

Об этом заявил первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Он представил сегодня новую стратегию развития прибрежных ветряных парков в ЕС. По его словам, огромное преимущество стран ЕС заключается в наличии протяженной морской береговой линии, которая открывает обширные возможности для создания ветрогенераторов.
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