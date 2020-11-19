Власти Саудовской Аравии объявили о планах выйти на первое место в мире по экспорту водорода

Об этом сказал сегодня министр энергетики, принц Абдулазиз бен Сальман. По его словам, страна намерена производить водород из природного газа, а также за счет солнечной энергии. Сейчас Саудовская Аравия является крупнейшим мировом поставщиком нефти.