The Guardian: Более 70% британских пабов и ресторанов могут в следующем году закрыться

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Британской ассоциации пива и пабов и британского Института хозяйства и гостеприимства. Организации призвали правительство страны ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и предупредили, что без правительственной поддержки к февралю количество рабочих мест в отрасли может сократиться на 750 тысяч человек.