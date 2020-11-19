Замглавы Минстроя предложил запретить строительство в России апартаментов

Никита Стасишин на слушаниях в Совете Федерации заявил, что с какого-то момента надо сказать, все, лавочка закрывается, цитирует его РИА Новости. При этом он отметил, что уже построенные апартаменты могут получить статус жилья. Это значит, что в них можно будет, в частности, прописаться.

Если запрет будет принят, то с рынка могут уйти самые доступные объекты недвижимости – застройщик апартаментов в отличие от жилья не обязан строить школы, детские сады и поликлиники, поэтому в массовом сегменте апартаменты дешевле квартир.