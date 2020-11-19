Лауреатом национальной книжной премии США стал писатель и сценарист Чарльз Ю

Его наградили за роман «Чайна-таун изнутри». Как отметил телеканал CNN, книга написана в жанре сатиры и в ней исследуются расовые стереотипы, которые сохраняются в Голливуде. Выступая на церемонии, которая прошла в формате видеоконференции, писатель признался, что совершенно не ожидал такого решения жюри, поэтому даже не подготовил заранее свою речь.