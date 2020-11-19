Новые министры, как пишет издание «Важные истории», перед назначением избавились от подозрительных активов

Так, в публикации говорится, что ставший министром строительства Ирек Файзуллин практически за месяц до вступления в должность продал участок в деревне Ильино под Казанью, причем там, как утверждает издание, он жил по соседству с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. В 2009-ом году семья Файзуллиных, по оценке журналистов, потратила на недвижимость от 20 до 30 миллионов рублей при предположительном доходе в 4 миллиона 300 тысяч рублей в год, — пишет «Новая газета».

В том же расследовании издание «Важные истории» утверждается, что новый министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, который в 33 года стал мэром Благовещенска, а в 34 – главой Амурской области, с каждым новым назначением устраивал на престижных должностях родственников и приятелей.

Дорогостоящие участки и дома в Московской области журналисты «Важных историй» обнаружили у министра энергетики Николая Шульгинова, который долгие годы работал в госкомпаниях. Утверждается, что в прошлом году эта недвижимость перешла его родственникам.