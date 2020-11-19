В Белоруссии задержали врача, который рассказал прессе о состоянии здоровья убитого жителя Минска Романа Бондаренко

Данные, которые обнародовал медработник, расходились с версией властей.

В Генеральной прокуратуре Белоруссии объявили, что врач Городской клинической больницы скорой помощи, действуя умышленно, вступил в преступный сговор с представителями интернет-издания tut.by и сообщил ему сведения о результатах медосвидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым, как сказано в телеграмм-канале ведомства, доктор разгласил врачебную тайну и при этом предоставил недостоверную информацию. Отдельно в прокуратуре отметили, что в связи с этим делом были задержаны подозреваемые, но кто именно — не уточнили. Там заключили, что действия «названных лиц» повлекли за собой тяжкие последствия, которые выразились в повышении напряженности в обществе и создании атмосферы недоверия к государственным органам.

Минчанин Роман Бондаренко скончался 12 ноября в больнице, после того, как его избили неизвестные в масках, которые снимали с забора у него во дворе бело-красно-белые ленты. Интернет-издание tut.by со ссылкой на одного из врачей писало, что у погибшего в тот момент не нашли алкоголя в крови. Оно также опубликовало фото

соответствующего диагноза. В свою очередь официальные ведомства и президент республики Александр Лукашенко говорили, что погибший был пьян.

Сегодня сотрудники силовых органов пришли домой к автору той публикации Екатерине Борисевич, провели обыск и увезли её в СИЗО КГБ.

Белорусская оппозиция считают, что Романа Бондаренко убили сотрудники силовых органов в штатском, в то время как власти уверяют, что это были некие «неравнодушные граждане».