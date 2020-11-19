Прощание с известным театральным художником Сергеем Бархиным пройдет 21 ноября

Как сообщили РИА Новости в Российской академии художеств, траурная церемония состоится в театре имени Маяковского. Бархин оформлял спектакли лучших советских и российских режиссеров. В разные годы он был главным художником театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и сценографом Большого театра. Сергею Бархину было 82 года.