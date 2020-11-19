В правительстве размышляют о создании единой службы такси для врачей

Предполагается, что этот сервис будет также доставлять лекарства и предметы первой необходимости гражданам, которые лечатся дома. Как сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, он поручил министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций проработать возможность финансирования такого проекта.
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