По его словам, всего на поддержку учащихся в связи с переходом на дистанционную форму обучения из-за коронавируса будет направлено 30 миллионов рублей. Садовничий добавил, что по 20 тысяч получат аспиранты и ординаторы факультетов фундаментальной медицины, которые работают с коронавирусными пациентами.
Финансирование будет осуществляться из внебюджетных средств МГУ, — передает Интерфакс.
МГУ выплатит студентам по 10 тысяч рублей, — сообщил ректор Виктор Садовничий
По его словам, всего на поддержку учащихся в связи с переходом на дистанционную форму обучения из-за коронавируса будет направлено 30 миллионов рублей. Садовничий добавил, что по 20 тысяч получат аспиранты и ординаторы факультетов фундаментальной медицины, которые работают с коронавирусными пациентами.