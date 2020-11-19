МГУ выплатит студентам по 10 тысяч рублей, — сообщил ректор Виктор Садовничий

По его словам, всего на поддержку учащихся в связи с переходом на дистанционную форму обучения из-за коронавируса будет направлено 30 миллионов рублей. Садовничий добавил, что по 20 тысяч получат аспиранты и ординаторы факультетов фундаментальной медицины, которые работают с коронавирусными пациентами.

Финансирование будет осуществляться из внебюджетных средств МГУ, — передает Интерфакс.