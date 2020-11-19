Глава Роспотребнадзора заявила, что низкие температуры никак не влияют на коронавирус

Анна Попова отметила, что вирусы могут жить и при температуре -70 градусов, поэтому ожидать, что с наступлением зимы ситуация улучшится, никаких оснований нет, — передает ТАСС. Попова, при этом, отметила, что карантин не понадобится, если жители будут соблюдать уже введенные меры профилактики. Это маска, чистые руки и дистанция.