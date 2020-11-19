Адвокат Трампа Рудольф Джулиани утверждает, что в ряде штатов повторяется практически идентичная схема нарушений

По его словам, это может говорить о существовании централизованного плана фальсификаций. О массовых нарушениях неоднократно заявлял после выборов и сам Дональд Трамп. Власти штатов подтверждений его обвинениям не нашли. Трамп продолжает оспаривать итоги выборов, на которых победил демократ Джозеф Байден.