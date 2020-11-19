Глава Армянской апостольской церкви Гарегин II выразил признательность Путину за сохранение наследия армян в Карабахе

В его письме президенту России говорится, что армянский народ всегда будет помнить о важной роли Москвы в прекращении кровопролития и возносить молитвы о непоколебимости армяно-российской многовековой дружбы, — передает агентство РИА Новости.

На днях Владимир Путин сказал, что Армения в конфликте с Азербайджаном не могла обратиться к войскам ОДКБ, в том числе, к России, поскольку боевые действия шли не на территории Армении. В Ереване вспыхнули протесты из-за соглашения лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху.