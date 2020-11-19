Газета «Ведомости» пишет, что сенатор Сулейман Керимов подал на нее в суд

Он требует опровергнуть или удалить с сайта издания статью, опубликованную в ноябре 2017 года под заголовком «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды рублей и ушел в тень».

Ответчиками по иску также указаны издания Forbes и «Собеседник» и физическое лицо, пользователь Фейсбука Наринэ Давыдова, которая спустя три года после публикации написала об этом в соцсети с цитированием всех трех изданий.

В июне миллиардер уже пытался судиться с «Ведомостями» из-за этой статьи, но Гагаринский суд Москвы вернул иск заявителю. Теперь иск направлен в Басманный суд столицы.