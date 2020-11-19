В Минске задержана журналистка издания TUT.BY, которая готовила статью о погибшем Романе Бондаренко

Как сообщили в ее редакции, этим вечером Катерина Борисевич вышла из дома в магазин, после чего перестала выходить на связь. Потом пришла домой в сопровождении силовиков, затем ее увезли в неизвестном направлении. Дочь Борисевич сообщила, что в квартире прошел обыск, силовики забрали ноутбук.

Журналистка общалась с врачом, который сообщил, что слова Александра Лукашенко и заявление Следственного комитета о том, что Роман Бондаренко был пьян, не соответствует действительности. Этим вечером Генпрокуратура Белоруссии заявила, что в отношении медика заведено уголовное дело о разглашении врачебной тайны. Житель Минска Роман Бондаренко был избит неизвестными в масках, которые срывали у него во дворе символы протеста – бело-красно-белые ленточки. Вскоре он умер в больнице. В республике затем прошли акции его памяти.