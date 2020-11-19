Мэр Нью-Йорка предупредил о скором закрытии ресторанов и спортзалов

Билл де Блазио сказал, что, вероятнее всего, новые ограничения придется ввести в течение недели или двух. С этого дня в Нью-Йорке из-за роста числа инфицированных коронавирусом закрыты все школы, кроме частных. По официальным данным, в штате Нью-Йорк новой инфекцией заболели почти 600 тысяч человек, умерли свыше 34 тысяч.
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