МЧС предупреждает об усилении ветра с порывами до 19 метров в секунду в Москве

Вечером и ночью ожидается местами сильная гололедица, поэтому в ведомстве рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а также из-за ветра не парковать машины под деревьями. Прошлой ночью в Москве прошел ледяной дождь.