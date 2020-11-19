В Турции задержан российский турист за пьяный дебош на борту самолета

Пассажира рейса из Петербурга экипаж передал полиции сразу после приземления в Анталью. Как передает Интерфакс, мужчина перебрал алкоголя. После этого избил жену и попытался побить других пассажиров, которые бросились разнимать супругов. Хулигана скрутили бортпроводники.