Пассажирский самолет сегодня улетел из Кипра в Москву пустым

Это сообщает ТАСС. В авиакомпании «Кипрские авиалинии» сказали агентству, что пассажиров сняли с рейса непосредственно перед вылетом. Как объяснили в Росавиации, перевозчик не получил разрешения на полет с пассажирами из Ларнаки в Москву, потому что не предоставил список лиц, которые должны были находиться на борту.