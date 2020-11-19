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20:31, 19 ноября 2020

Глава президентского Совета по правам человека сомневается в возможности заблокировать в России YouTube и Фейсбук

Валерий Фадеев отметил, что с ними связана работа десятков тысяч россиян. Он напомнил, что попытка заблокировать мессенджер Телеграм успехом не увенчалась, — передает Интерфакс. Ранее сегодня в Госдуму был внесен законопроект о запрете цензуры в интернете. Документ предусматривает санкции вплоть до полной блокировки в отношении интернет-порталов за ограничение доступа к материалам российских СМИ.



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